Власти Крыма и профсоюз работников государственных учреждений договорились о сотрудничестве

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с председателем Общероссийского профсоюза работников госучреждений Николаем Водяновым и главой Межрегиональной организации профсоюза Виктором Сазоновым.

По словам Сергея Аксёнова, взаимодействие крымских властей и профсоюзов строится на достаточно высоком уровне, что способствует консолидации усилий по соблюдению прав трудящихся и успешному решению социальных проблем.

В свою очередь, Николай Водянов отметил, что данная профсоюзная организация была основана в 1918 году, структура профсоюза включает в себя 87 региональных и территориальных организаций, при этом на текущий момент в профсоюз входит порядка 1 млн членов.

Кроме того, председатель профсоюза отметил, что на федеральном уровне действует 15 соглашений, заключенных ЦК профсоюза с федеральными органами исполнительной власти и другими федеральными органами.

В ходе мероприятия Глава Крыма был отмечен Благодарностью председателя профсоюза за вклад в развитие социального партнерства, плодотворное сотрудничество и содействие Общероссийскому профессиональному союзу работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации по обеспечению соблюдения социально-трудовых прав и законных интересов членов профсоюза.