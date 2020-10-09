Власти Крыма планируют создание инфраструктуры по переработке морепродуктов

Власти Крыма в ближайшее время представят Росрыболовству планы по созданию береговой инфраструктуры для переработки морепродуктов и поддержат модернизацию рыболовецкого флота, в том числе частного. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов по итогам встречи с замминистра сельского хозяйства РФ — руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым.

К сожалению, на территории Республики Крым практически нет объектов, на которых бы перерабатывалась морская продукция. Это тормозит развитие отрасли на полуострове, поэтому особенно важно максимально скоординировать деятельность в данном направлении. В свою очередь, республиканские власти в ближайшее время передадут планы по созданию береговой инфраструктуры Федеральному агентству по рыболовству и готовы оказать максимальное содействие, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, — отметил Аксёнов.

Он назвал вопрос обновления рыболовецкого флота по-прежнему актуальным.

На сегодняшний день старый флот держится, по сути, на честном слове своих собственников и экипажей. В этой связи считаю целесообразным оказать поддержку предпринимателям, — пояснил Глава Республики.

Отметим, что в Росрыболовстве уже обсуждались перспективы развития рыболовства и марикультуры в Крыму.

В 2020 году в Черном и Азовском морях осуществляют рыболовство 28 среднетоннажных судов: 16 в Республике Крым, 12 – в Севастополе, а также около 300 маломерных судов. Сбыт продукции аквакультуры осуществляется по Крыму, в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Ярославль, Тюмень, Северный Кавказ. На территории Республики Крым сформировано 94 рыбоводных участка.

Переработкой рыбы и морепродуктов заняты 30 субъектов, в число которых входят 6 крупных рыбоконсервных заводов. Продукция рыбопереработки реализуется на территории Крыма, а также вывозится в Москву, Московскую область, Самару и другие крупные города России, экспортируется в Казахстан и Армению.

Показатели вылова водных ресурсов в 2019 году превышают показатели 2015 года на 16,6%. Более, чем в два раза увеличен вылов в Черном море, но снижен в Азовском море почти на 38%. В Черном море наблюдается рост добычи по большинству видов водных биоресурсов, кроме добычи сельди, рапаны, атерины и пиленгаса.