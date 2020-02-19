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Власти Крыма поддержат проведение археологических исследований в Республике
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Власти Крыма поддержат проведение археологических исследований в Республике

Опубликовал: КрымPRESS в Археология в Крыму 21:28 19.02.2020

В июне 2020 года в Крыму будет реализован крупномасштабный исторический проект — проведены  археологические исследования, относящиеся к периоду Крымской войны. Раскопки состоятся в долине реки Альма.  По словам президента Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьера Малиновского, в Крым впервые приедут французские эксперты. При этом данный проект поддерживается Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Российской академией наук, Министерством культуры Российской Федерации. Крымский премьер Сергей Аксёнов отметил, что Правительство РК полностью поддерживает данный проект и готово оказать максимальное содействие.

Мы заинтересованы в установлении исторической истины, поэтому будем помогать. Республиканские власти окажут поддержку касаемо предоставления необходимой информации, а также по любым вопросам, связанным с административной поддержкой, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главу Крыма.

Власти Крыма поддержат проведение археологических исследований в Республике

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