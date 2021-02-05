Власти поздравляют симферопольскую учительницу Екатерину Коваленко

Мы уже рассказывали о победе педагога симферопольской школы №2 Екатерины Коваленко: девушка завоевала приз зрительских симпатий в финале конкурса «Учитель года России – 2020». Крымскую учительницу поздравляют в эти дни се: любимые ученики, коллеги, родные и близкие, республиканские и городские власти.

Глава РК Сергей Аксёнов вручил педагогу Благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм и победу во Всероссийском конкурсе. Он поблагодарил учительницу за достойное представление Крыма в столь масштабном и престижном конкурсе среди лучших учителей со всей страны.

Благодарю вас за позицию, за мужество, за то, что Крым представляли на конкурсе, показали себя профессиональным педагогом. Крымское педагогическое сообщество — одно из сильнейших в Российской Федерации, — сказал Глава Крыма.

Екатерину Коваленко поздравила и глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Поздравляю Вас с заслуженной оценкой в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020». Вам удалось завоевать сердца зрителей в рамках проведения в Волгограде «Классного часа», который члены жюри отметили лучшим, — сказала Елена Проценко. – Спасибо за то, что прославили наш Крым и Симферополь на всю Россию. Примите благодарность за воспитание и знания, которые Вы даёте нашим детям.

В свою очередь, Екатерина Коваленко поблагодарила руководство за тёплые слова и отметила, что для неё большая честь представлять на конкурсе не только город Симферополь, но и Республику Крым в целом.

Екатерина Коваленко занимается преподавательской деятельностью 10 лет. После 9-го класса она поступила в Симферопольское педагогическое училище и вернулась в родную вторую школу на работу. Коллеги отмечают: Екатерина очень быстро находит общий язык с детьми. Пользуется заслуженным авторитетом у коллег. Благодаря своей профессии, она всё время открывает для себя что-то новое, всесторонне развивается.