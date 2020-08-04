Власти Севастополя обещают решить проблемы с водоснабжением села Черноречье

Жители села Черноречье пожаловались врио Губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву на дефицит воды в сельских колодцах.

Водохранилище является подпиткой для местных колодцев. Проблем несколько. Кроме того, решили посмотреть нет ли препятствий природного или техногенного характера, которые не дают воде поступать в водохранилище. Мы подъехали к озеру в Терновке, которое питает водохранилище, и увидели, что вода не идет. Сейчас специалисты Севприроднадзора и «Водоканала» дойдут до истока – посмотрят, есть ли препятствия для перетека воды из реки Айтодорки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора города Владимира Базарова.

ГУП «Водоканал» поручено проработать вопрос подвоза питьевой воды жителям Черноречья.

Самое верное решение, хоть и не самое быстрое — строить водовод. Мы на прошлой неделе определились с источником подачи воды — второй гидроузел, Черная речка. Будем тянуть 7,5 км водовод и ставить небольшие локальные очистные сооружения, что позволит очищать воду до питьевых норм, — подчеркнул вице-губернатор Севастополя.

По словам Владимира Базарова, проектирование водовода начнется в этом году. Объект будет реализован в рамках ФЦП. Ориентировочная стоимость – 180 млн рублей.

Начальник Главного управления экологии и природных ресурсов Севастополя Юлия Гаврилова отметила, что расчистка русла рейки Айтодорка начнется в ближайшее время:

В наши полномочия входит организаций мероприятий по расчистке русел рек. В этом году такие мероприятия запланированы на реке Черной. В разработке проект расчистки реки Бельбек. Для Айтодорки мы будем изыскивать возможность проведение внеплановых работ. Уже сегодня приступаем к обследованию реки Айтодорка. Установим места наиболее подверженные заторам, и в ближайшее время приступим к расчистке.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя