Власти Севастополя опровергли слухи о вырубке деревьев для прокладки ЛЭП в заказнике

Новость о вырубке миллиона деревьев для строительства ЛЭП от Севастополя до Алупки оказалась фейком. Информацию о масштабном «лесоповале» опровергли в правительстве региона, сообщают «Вести-Севастополь» .

Так, в Сети появилась информация о ведущихся работах по строительству ЛЭП от Севастополя до Алупки в заказнике «Байдарский», которое предполагает вырубку значительной площади деревьев. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства 23 декабря завил, что подобного проекта не было на согласовании. Более того, он уточнил, что прокладка линий будет возможна только по имеющейся просеке, на основе существующей ЛЭП, которая может подлежать модернизации. «Севприроднадзор» также отрицательно относится к реализации указанного проекта на территории заказника.

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