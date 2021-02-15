Власти Севастополя предъявили оператору пляжа «Мыс Хрустальный» ультиматум

В Департаменте городского хозяйства, под руководством директора Департамента Евгения Горлова, состоялось совещание с руководителем оператора пляжа «Мыс Хрустальный» по вопросу содержания пляжной территории, в рамках заключенного договора.

Еще раз, в ультимативной форме, оператору пляжа поставлена задача принять соответствующие решения в отношении покрытия, которое применяется на пляжной территории. Брусчатка себя показала крайне негативно в части эксплуатации и соответственно не выдерживает штормовой нагрузки. Гранит, как показала практика, также не очень эффективный в процессе эксплуатации, поскольку на территории в районе памятника Затопленным кораблям, при шторме также выбивает покрытие, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

По словам Евгения Горлова, на совещании проводилось обсуждение практики применения покрытия пляжных территорий, которое выдерживает удары волн:

Проговорили о рассмотрении возможности применения бетонного покрытия, так называемого художественного бетона, т.е. покрытие, наносимое на бетонные конструкции. К концу текущей недели, оператор нам должен предоставить конкретные предложения для реализации поставленной задачи, чтобы к летнему периоду мы от этой проблемы избавились. Ситуацию держим на контроле, если оператор не справится с поставленной задачей, значит будет процедура расторжения контракта и определение нового оператора.

Глава ведомства также отметил, что все восстановительные работы на пляжной территории, в том числе, укладка плитки после разрушения, проводится за счет средств оператора, так как это его прямая обязанность в рамках заключенного договора. Бюджетных затрат в этом мероприятии нет.