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Власти Севастополя прокомментировали ситуацию с ремонтом улицы Суворова

Власти Севастополя прокомментировали ситуацию с ремонтом улицы Суворова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:31 30.11.2021

Завершить капитальный ремонт улицы Суворова планируется в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.

По словам руководителя ведомства, ранее была допущена ошибка при разработке проектной документации, где отсутствовал раздел по сохранению объектов культурного наследия. Кроме того, во время работ подрядчик нарушил технологию укладки исторической брусчатки на участке от улицы Воронина до улицы Марата. Принято решение приостановить работы, в том числе для пересмотра проектной документации и внесения изменений.

При этом ремонт на участке от улицы Марата до улицы Людмилы Павличенко продолжается.

Павел Иено подчеркнул, что подрядная организация получает оплату только за работы, которые прошли проверку и приняты специалистами стройконтроля.

Та работа, которая не соответствует нормам и не принята, в том числе по которой есть замечания прокуратуры, не оплачена. Выписано соответствующее предписание подрядчику на устранение замечаний. Кроме того, учитывая, что сроки сдачи объекта сдвигаются, за каждый день отставания подрядчику будут выставлены штрафные санкции, — отметил директор Департамента. 

Напомним, подрядная организация «Крымстроймост» приступила к капитальному ремонту улицы Суворова в начале 2021 года. Завершить работы, согласно государственному контракту, необходимо было 30 сентября.

Власти Севастополя прокомментировали ситуацию с ремонтом улицы Суворова

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