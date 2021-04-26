Власти Севастополя утверждают: сумма поддержки предпринимателей составила более 1 млрд рублей

В Правительстве Севастополя заявляют: в 2020 году севастопольский бизнес получил беспрецедентные меры поддержки. Как федеральные, так и региональные. В июле прошлого года было принято постановление о выделении средств предпринимателям из расчета один МРОТ на одного сотрудника. Мера поддержки предоставлялась за два месяца – апрель и май 2020 года. В рамках этой работы средства получили около 3 тысяч предпринимателей. Общая сумма поддержки составила 670 млн рублей. Изначально на эти цели был выделен 1 миллиард 100 миллионов рублей.

В результате образовавшегося остатка по поручению губернатора Михаила Развожаева была поддержана инициатива по продлению поддержки бизнеса. В феврале 2021 года было принято новое постановление Правительства Севастополя, которое расширяло перечень отраслей и добавляло новые периоды. Таким образом, мы смогли предоставить дополнительную поддержку за июнь и четвертый квартал 2020 года предпринимателям, которые попали под ограничительные меры, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента экономического развития города Севастополя Дениса Профатилова.

В перечень потенциальных получателей мер поддержки в 2021 году вошли не только те, кто получал средства в 2020-м, но и предприниматели, которые субсидию за апрель и май прошлого года получали из федерального бюджета. Кроме того, поддержку могли получить представители отраслей, наиболее пострадавших в четвертом квартале 2020 года. Это гостиничный бизнес, туристические агентства, предприятия общественного питания, организации в сфере культуры и спорта, в которых работают около 30 тысяч севастопольцев.

Срок приема обращений от предпринимателей был установлен до 30 апреля 2021 года. В то же время, в постановлении Правительства был четко указан лимит – сумма, которую город может израсходовать на эти цели. Она составила чуть больше 422 млн рублей – сюда входят деньги, оставшиеся с 2020 года, а также дополнительные 35 млн рублей, полученные за счет распределения имеющихся средств. Именно из-за существования лимита Правительство региона обращались к предпринимателям с просьбой не затягивать с подачей заявлений на выплаты. По состоянию на 19 апреля 2021 года лимит в 422 млн рублей был израсходован. Чтобы не вводить в заблуждение тех, кто подаст заявку позже, прием обращений был остановлен раньше заявленного срока – с полуночи 20 апреля, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

На данный момент в систему поступило более 7 тысяч заявок. Свыше 4,7 тысяч уже одобрены. Часть оставшихся обращений, которая попадает в лимит средств, будет обработана в порядке очередности.

В общей сложности за 2020 и 2021 гг. средства получили около 5,5 тысяч предпринимателей Севастополя с общей численностью работников 37 тысяч человек.