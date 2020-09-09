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Власти Севастополя уверяют: в центре Инкермана изолятор строить не будут

Власти Севастополя уверяют: в центре Инкермана изолятор строить не будут

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:24 09.09.2020

Власти Севастополя отмечают: планы построить изолятор временного содержания в центре Инкермана были, но:

Мы приняли решение, что там этот проект реализован не будет. Сейчас определяем площадку в промзоне – вдалеке от жилой застройки. А вот районный отдел такого же уровня, как на Северной стороне, в Инкермане возможен. Он был там исторически. Мы договорились, что он будет там создан, — отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Заявление чиновник сделал на открытии отделения полиции №1 «Северное».

Проект строительства отделения «Северное» не состоялся, если бы не было поддержки Губернатора Севастополя. За эти 64 дня мы вместе посещали стройку несколько раз. Сделано очень много, включая дорогу. Мы сделаем все, чтобы население чувствовало себя комфортно и защищено, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Павла Гищенко.

В ходе мероприятия Михаил Развожаев вручил благодарственные письма Губернатора Севастополя отличившимся сотрудникам УМВД России по Севастополю. Кроме того, полицейские получили ключи от четырех новых служебных автомобилей.

Власти Севастополя уверяют: в центре Инкермана изолятор строить не будут Власти Севастополя уверяют: в центре Инкермана изолятор строить не будут Власти Севастополя уверяют: в центре Инкермана изолятор строить не будут Власти Севастополя уверяют: в центре Инкермана изолятор строить не будут Власти Севастополя уверяют: в центре Инкермана изолятор строить не будут Власти Севастополя уверяют: в центре Инкермана изолятор строить не будут Власти Севастополя уверяют: в центре Инкермана изолятор строить не будут Власти Севастополя уверяют: в центре Инкермана изолятор строить не будут

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Власти Севастополя уверяют: в центре Инкермана изолятор строить не будут

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