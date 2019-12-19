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Власти Севастополя заявили: программа капремонта 2019 года выполнена полностью

Власти Севастополя заявили: программа капремонта 2019 года выполнена полностью

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:48 19.12.2019

О том, что программа капремонта 2019 года в Севастополе полностью выполнена, в ходе проверки качества лифтового оборудования в доме №22 по ул. Льва Толстого сообщил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

В этом году отремонтировано  253 дома, 216 из них выполнены за счет взносов собственников жилых помещений. Мы комплексно подходим к решению проблем. В текущем году установлено 81 комплект лифтового оборудования, отремонтированы кровли, фасады, внутренние инженерные сети, фундамент. Проведены работы по восстановлению аварийных конструктивных объектов. На сегодняшний день план капремонта выполнен на 100%.  Кроме того, разработана проектно-сметная документация для проведения строительно-монтажных работ  в 2020 году, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

Власти Севастополя заявили: программа капремонта 2019 года выполнена полностью Власти Севастополя заявили: программа капремонта 2019 года выполнена полностью

Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме по ул. Льва Толстого, д. 22 осуществлена за счет средств субсидии из бюджета города Севастополя. Стоимость работ составила порядка 4 миллионов  рублей.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Власти Севастополя заявили: программа капремонта 2019 года выполнена полностью

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