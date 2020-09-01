Власти Симферополя: «Сбои в графике водоснабжения горожан должны быть сведены к минимуму»

Напомним, 2 сентября в Симферополе стартует второй этап введения ограничений, связанных с подачей воды горожанам — здесь. На данный момент согласовываются графики подвоза воды для ёмкостей, которые будут располагаться во дворах многоквартирных домов и в частном секторе.

Продолжается процесс обработки водовозок, которые будут задействованы в подвозе. Эти работы проводят специалисты «Воды Крыма». Также определено, что заявки о необходимости дополнительного подвоза воды для ёмкостей будут приниматься Единой дежурно-диспетчерской службой города. За всеми резервуарами будут закреплены ответственные лица из числа старших домов, активистов ТОС, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы начальника управления административных органов Сергея Роик.

Власти Симферополя подчёркивают: установленные ёмкости без внимания не оставят — планируется усилить патрули и наряды полиции, которые должны обеспечить их охрану. Глава администрации Елена Проценко за содействием в вопросе охраны и к руководителю Народного ополчения Сергею Димову. Готовность оказать посильную помощь в решении вопроса он выразил, однако:

Готовы выделить личный состав для усиления нарядов полиции. Однако, достаточными силами для самостоятельной организации охраны мы не располагаем, — заявил Сергей Димов.

По словам заместителя главы администрации города Эмиля Мамедиева к ограничениям подачи воды готовятся объекты культуры, а также спортшколы. По словам чиновника, большинство учреждений уже закупило резервные баки.

Мы просчитали необходимую финансовую потребность для завершения процесса обеспечения всех учреждений, в том числе «Детского парка», необходимым количеством ёмкостей. В ближайшее время проведём все необходимые мероприятия, чтобы завершить этот процесс, — сообщил замглавы.

Что касается образовательных учреждений, то:

Ёмкости уже доставлены во все школы и детсады. Ежедневно бригады работают, выполняя подключение к сетям. Делается всё, чтобы наши дети были с водой, — рассказала заместитель главы Татьяна Сухина.

Если же говорить о текущей обстановке с авариями на сетях, то, по словам руководителя симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Максима Новика, количество нештатных ситуаций прогнозируемо возросло:

Завоздушивание сетей ведёт к порывам, которые неизбежны в такой ситуации. В работе по ликвидации аварий задействованы все бригады. В ближайшее время подключатся ещё две ремонтные группы из других филиалов предприятия.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко, комментируя ситуацию с введением более жёстких графиков подачи воды, заявила:

Сбои в графике водоснабжения горожан должны быть сведены к минимуму. Люди всегда гарантировано смогут пополнить запасы воды, установленные ёмкости станут резервом на непредвиденный случай. Также мы ведём работу с волонтёрами, которые будут привлекаться к работе по обеспечению водой лиц пожилого возраста и представителей маломобильных групп населения.