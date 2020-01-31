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К 15 октября Крым должен был готов к началу отопительного сезона

Власти Симферополя уверяют — отопительный сезон проходит без срывов

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 19:29 31.01.2020

Напомним, в соответствии с постановлением администрации Симферополя отопительный сезон в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и социально-культурного назначения был начат 15 октября 2019 года, а в многоквартирных домах – с 28 октября 2019 года.

На территории города теплоноситель подают 93 котельных и АО «КрымТЭЦ». Все котельные запущены, кроме расположенной на улице Чехова, 23, так как её потребитель – больница по тому же адресу – закрыта на капитальный ремонт. Завершить данные работы планируется ориентировочно в мае 2020 года, – цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Симферополя Сергея Титаренко.

По информации специалиста, в крымской столице расположено 1 410 жилых домов с централизованным отоплением. По состоянию на 31 января все МКД обеспечены теплоносителем на 100%.

Объекты образования и социально культурного назначения обеспечены теплоносителем в полном объеме. Школы и детские сады обеспечены твёрдым и печным топливом. Не получает теплоноситель лишь третья детская поликлиника на улице Павленко, 9, так как в здании проводится капремонт внутренних сетей. Завершить проект планируется в феврале текущего года.

Отопительный сезон 2019-2020 годов проходит в штатном режиме и находится на особом контроле администрации города, ресурсоснабжающих и управляющих предприятий, – подытожил замглавы администрации. 

Власти Симферополя уверяют - отопительный сезон проходит без срывов

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