Власти Симферополя уверяют — отопительный сезон проходит без срывов

Напомним, в соответствии с постановлением администрации Симферополя отопительный сезон в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и социально-культурного назначения был начат 15 октября 2019 года, а в многоквартирных домах – с 28 октября 2019 года.

На территории города теплоноситель подают 93 котельных и АО «КрымТЭЦ». Все котельные запущены, кроме расположенной на улице Чехова, 23, так как её потребитель – больница по тому же адресу – закрыта на капитальный ремонт. Завершить данные работы планируется ориентировочно в мае 2020 года, – цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Симферополя Сергея Титаренко.

По информации специалиста, в крымской столице расположено 1 410 жилых домов с централизованным отоплением. По состоянию на 31 января все МКД обеспечены теплоносителем на 100%.

Объекты образования и социально культурного назначения обеспечены теплоносителем в полном объеме. Школы и детские сады обеспечены твёрдым и печным топливом. Не получает теплоноситель лишь третья детская поликлиника на улице Павленко, 9, так как в здании проводится капремонт внутренних сетей. Завершить проект планируется в феврале текущего года.