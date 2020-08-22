Власти сподобились проверить все автомойки и сауны в Симферополе

Уж сколько раз обещали, и даже начинали проверки, но реальной картины водопользования в Симферополе нет. Мы имеем в виду не объемы потребления воды населением (примерно 400 тысяч умножим на примерные же 0,25 кубов в сутки и получим 100 тысяч кубометров). Точно известно, что суточная норма потребления крымской столицы – 160 тысяч кубов. И, минимум 60 кубометров из этой цифры приходится на промышленность и прочие объекты. Как раз к «прочим объектам» — вопросы. Речь о многочисленных банях, саунах, автомойках, где используется проточная вода.

И вот власти сподобились: в Симферополе и Симферопольском районе проведут проверку автомоек, саун, бань и других объектов на предмет соблюдения правил земле- и водопользования. Об этом сообщил председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов в эфире радио «Спутник в Крыму». По словам Спиридонова, в Симферополе предварительно выявлено порядка 70 таких проблемных объектов, в Симферопольском районе – немногим менее ста.

Материалы мы передаем в городскую и районную администрации для дальнейшего принятия мер, суть которых сводится к следующему: «не будут соблюдать правила – отключим воду». Надеюсь, что там, где нелегитимное землепользование и водопользование, такие меры будут приняты, – сказал Спиридонов.

Параллельно, городские власти Симферополя рекомендовали городским заведениям общепита не тратить драгоценную воду на мытье посуды, а перейти на посуду одноразовую.

Хозяйствующим субъектам было озвучено предложение об установке резервных емкостей для воды, сокращении расхода воды при использовании специализированной техники и посудомоечных машин, а также о рассмотрении возможности перехода на одноразовую посуду, — отметили в администрации крымской столицы.

Напомним, Симферополь переходит на подачу воды по жестким графикам. Ознакомиться с ними (по каждому микрорайону) можно ЗДЕСЬ.