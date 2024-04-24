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Вместе жили, вместе пили, а закончилась «идиллия» убийством. чанин ответит за смерть сожительницы

Вместе жили, вместе пили, а закончилась «идиллия» убийством. Крымчанин ответит за смерть сожительницы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:54 24.04.2024

В Ленинском районе Крыма осужден мужчина, избивший сожительницу до смерти. Судом установлено, что в декабре прошлого года крымчанин, после распития алкогольных напитков избил свою сожительницу, причинив разрыв легкого, от чего она впоследствии скончалась. В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

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Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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