Вместе жили, вместе пили, а закончилась «идиллия» убийством. Крымчанин ответит за смерть сожительницы

В Ленинском районе Крыма осужден мужчина, избивший сожительницу до смерти. Судом установлено, что в декабре прошлого года крымчанин, после распития алкогольных напитков избил свою сожительницу, причинив разрыв легкого, от чего она впоследствии скончалась. В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.