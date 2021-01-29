Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | ВМФ России в 2021 году пополнится более чем 40 кораблями и судами

crimeapress_news

реклама в крыму
ВМФ России в 2021 году пополнится более чем 40 кораблями и судами
Фото: пресс-служба Главы РК

ВМФ России в 2021 году пополнится более чем 40 кораблями и судами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:57 29.01.2021

Состав ВМФ Росиии в этом году планируется пополнить более чем 40 кораблями и судами. Об этом сообщил начальник Главного штаба ВМФ России, первый заместитель главкома ВМФ Александр Витко.

Более 40 кораблей и судов, — сказал Витко, рассказывая о планах по пополнению ВМФ России в 2021 году.

Он уточнил, что в том числе пять-шесть единиц получит Черноморский флот.

Напомним, сегодня в Керчи прошла торжественная церемония спуска на воду четвертого из серии патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов». Мероприятие состоялось на территории ООО «Судостроительный завод «Залив».

Естественно, серию этих кораблей мы будем продолжать. Это очень хороший корабль по своим мореходным качествам и возможности увеличения своей боевой нагрузки. Все шесть кораблей будут на Черноморском флоте. В последующем, если будет принято решение, — и по другим флотам. Задач у этого корабля очень много, мы надеемся, что эта серия будет продолжена, — прокомментировал Витко.

Предполагается, что этот корабль будет полностью готов и войдет в состав Черноморского флота в ноябре 2021 года.

ВМФ России в 2021 году пополнится более чем 40 кораблями и судами

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.