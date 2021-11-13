В сети существует колоссально большое количество сайтов, но найти хотя бы один из них, который бы не нуждался в трафике, невозможно. Все сайты вне зависимости от специфики их работы нуждаются в посетителях, которые будут пользоваться контентом и функционалом площадки, улучшать её поведенческие показатели, способствовать поисковому продвижению.

Именно поэтому наращивание трафика является одним из приоритетных направлений развития большинства современных ресурсов сети. существует множество разнообразных приёмов и методов по привлечению пользователей на сайт, но чаще всего в этих целях используются приёмы поисковой оптимизации.

Увеличение трафика методом внешней поисковой оптимизации

Такая цель, как увеличение трафика сайта, требует обдуманного и взвешенного подхода, чтобы не навредить уже существующей картине посещаемости. Одним из наиболее распространённых методов наращивания трафика является внешняя оптимизация сайта в поисковиках. При этом увеличение трафика осуществляется посредством нивелирования действия негативных, и усиления – положительных внешних факторов ранжирования.

Среди всех факторов ранжирования, которые влияют на позицию площадки извне, самым мощным справедливо считается внешняя ссылочная масса, представленная совокупностью ссылок, размещённых за пределами продвигаемого сайта и ведущими на него. Главной целью SEO оптимизатора https://optimize.kiev.ua/seo-optimizator/, который занимается поисковой раскруткой сайта, является воздействовать на внешнюю ссылочную массу таким образом, чтобы она способствовала продвижению площадки к вершинам рейтинга выдачи популярных поисковых систем.

Самое главное в данном вопросе – разработать эффективную политику управления ссылочной массой, которая бы учитывала особенности конкретной площадки. Данную задачу лучше всего поручить SEO специалистам, которые имеют богатый опыт работы в области поискового продвижения сайта ссылочными методами. При профессиональном подходе к данному вопросу высокие позиции в выдаче популярных поисковых систем уже не кажутся столь мифическими – практика показывает, что одним только ссылочным маркетингом можно продвинуть площадку в топ-10, затратив на это минимум времени. Однако для этого нужно точно знать, каким образом следует воздействовать на внешние ссылки так, чтобы это привело к повышению позиции в выдаче поисковиков.