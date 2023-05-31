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Внимание! 1 июня в Севастополе приставы проводят прием граждан по вопросам, связанным со взысканием алиментов

Внимание! 1 июня в Севастополе приставы проводят прием граждан по вопросам, связанным со взысканием алиментов

Опубликовал: КрымPRESS в Судебные приставы Крыма 12:59 31.05.2023

1 июня 2023 года с 14:00 до 18:00 заместитель руководителя ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю — заместитель главного судебного пристава Республики Крым и г.Севастополя майор внутренней службы Мустафаева Лиля Наримановна проведет личный прием граждан по вопросам, связанным со взысканием алиментов.

Место проведения: ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю, г. Симферополь, ул. Киевская, д.81. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: (3652) 248-973. Всем гражданам, обратившимся на приём, будут предоставлены компетентные разъяснения по поставленным вопросам.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю

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