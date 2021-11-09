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Внимание! 18 ноября руководитель УФССП по Севастополю Анжелика Лугачева проводит приём граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 09.11.2021

18 ноября 2021 года с 15.00 до 17.00 в общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, по адресу: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.4, врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю – главного судебного пристава Севастополя Лугачевой Анжеликой Леонидовной, майором внутренней службы, будет осуществлен прием граждан в дистанционном режиме. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону:

  • 8(8692)53-93-00;
  • 8(8692)54-02-62;
  • +7978 508 95

Внимание! 18 ноября руководитель УФССП по Севастополю Анжелика Лугачева проводит приём граждан

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