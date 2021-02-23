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Внимание! 26 февраля прокурор Севастополя Марк Большедворский проведёт личный приём граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:35 23.02.2021

Прокурор города Севастополя Марк Большедворский 26 февраля — с 10 до 12 — проведёт прием граждан совместно с Уполномоченным по правам человека в городе Севастополе Павлом Буцаем.

Приём граждан состоится в прокуратуре города Севастополя по адресу: г. Севастополь, ул. Л. Павличенко, д. 1, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

ВНИМАНИЕ! Телефон для предварительной записи 53-02-14 с понедельника по четверг с 9 до 13 и с 13.45 до 18.00, а пятницу с 9 до 13 и с 13.45 до 16.45,

Внимание! 26 февраля прокурор Севастополя Марк Большедворский проведёт личный приём граждан

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