Внимание! 26 февраля прокурор Севастополя Марк Большедворский проведёт личный приём граждан

Прокурор города Севастополя Марк Большедворский 26 февраля — с 10 до 12 — проведёт прием граждан совместно с Уполномоченным по правам человека в городе Севастополе Павлом Буцаем.

Приём граждан состоится в прокуратуре города Севастополя по адресу: г. Севастополь, ул. Л. Павличенко, д. 1, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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