Внимание, автотуристы! В заказниках и охранных природных зонах Крыма проезд запрещен

Инспекторы минприроды Крыма выявили проезд и стоянку (!) на особо охраняемой природной территории. Так, на территории Государственного природного заказника регионального значения «Новый Свет» была выявлена стоянка 15 автотранспортных средств. Туристы приехали «на природу», максимально близко к морю, а свои машины оставили «в теньке».

Инспекторы собрались выписывать админпротоколы и штрафы… Ну а дальше начались «чудеса».

При обследовании вышеуказанной территории, установить лиц, осуществивших стоянку транспортных средств, не представилось возможным, — сообщили в минприроды РК.

Тем не менее, в соответствии со статьей 28.1. КоАП РФ Минприроды Крыма вынесено 15 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований в отношении неустановленного круга лиц по статье 8.39. КоАП РФ.

После проведения административных расследований виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а также будут приняты необходимые меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, — подчеркнули в минприроды РК.

Согласно Положению о Государственном природном заказнике регионального значения «Новый Свет», утвержденному Постановлением Совета министров Республики Крым, движение и стоянка транспортных средств в границах особо охраняемых природных территорий, кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением функционирования заказника категорически запрещены.

Минприроды РК призывает жителей полуострова соблюдать природоохранное законодательство и беречь природу Крыма.

На фото минприроды РК номера автомобилей закрыты. Но именно номера и помогли «вычислить» нарушителей. Их жду штрафы.