Внимание! Ялтинским погорельцам нужна помощь

Вечером 30 марта в Ялте — в жилом секторе по улице Нижне-Слободской — произошёл серьёзный. Без крова остались 11 человек, в том числе двое детей. В результате принятых мер распространение огня не допустили на большую площадь и соседние жилые здания. В 21:21 пожар локализовали на площади 150 м. кв, в 22:55 — полностью ликвидировали на площади 150 м кв. Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают эксперты.

Ночь 11 погорельцев, среди которых есть пенсионеры, а также двое детей 1,5 и 4 лет, провели у соседей. Слава Богу, никто не погиб и не травмировался. Мы окажем семьям помощь, которая им потребуется, в том числе готовы предоставить жильё в СОК «Смена». Кто именно из погорельцев воспользуется этой возможность сейчас уточняем, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

Что касается дальнейшей помощи погорельцам, то:

Люди потеряли буквально всё. Уже сейчас совместно с МВД мы занимаемся восстановлением документов граждан, а после того, как будет получено заключение МЧС о том, что можно производить работы по устранению последствий пожара, ДЖКХ предоставит для этих целей необходимую технику и людей, — заявил первый заместитель главы администрации Владимир Буряк.

Первый заместитель главы администрации также сообщил, что люди остро нуждаются в одежде и предметах первой необходимости — единый централизованный пункт приёма организован в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на ул. Ломоносова, 27 (телефон для справок: 39-79-10).

Нужна одежда как для взрослых, так и для детей – двух мальчиков полутора и четырёх лет, нужны предметы личной гигиены, памперсы. Неравнодушным ялтинцам, которые могут оказать финансовую помощь, семьи готовы предоставить номера своих банковских карт, — сообщила директор Ялтинского центра социальных служб, семьи, детей и молодежи, депутат ЯГС Жанна Кислица.

Сотрудники МЧС собрали с каждой семьи заявления, согласно которым будут выданы справки о пожаре и в дальнейшем им будет оказана материальная помощь по действующей муниципальной программе. Все семьи сотрудники ЯЦСССДМ берут на социальное сопровождение-патронаж.

Жанна Кислица также рассказала, что номера в лагере «Смена» для размещения погорельцев уже готовы.

Сейчас люди в стрессовом состоянии, возможно, кто-то не воспользуется нашим предложением, останется у родных и близких, но какое бы решение люди не приняли – всем желающим жильё будет предоставлено, — подчеркнула директор ЯЦСССДМ.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Семье Русаковых СРОЧНО необходимы:

одежда

одежда для детей (мальчики) 1,5 и 4 года

подгузники детские

средства личной гигиены

продукты питания

Семье Малярчук СРОЧНО необходимы:

мужская одежда 56 размера и обувь 44 размера

женская одежда 48 размера и обувь 38 размера

ВЕЩИ ПРИНОСИТЬ В ГБУ РК «ЦСО Г. ЯЛТЫ» (Ломоносова, д. 27)

Также нужна материальная помощь:

номер карты РНКБ: 2200 0202 2970 0184 (Андрей Русаков)

номер карты Сбербанк: 4276 3000 4119 7453 (Андрей Русаков)

номер карты РНКБ: 2200 0202 0877 3590 (Малярчук Алексей Алексеевич)

номер карта РНКБ: 2200 0202 1840 8724 (Сотникова Елена Михайловна)

Необходимы строительные материалы для восстановления кровли (привозить на ул. Нижне-Слободская, 6, Сотникова Елена Михайловна).

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта