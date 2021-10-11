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Внимание! На Камышовом шоссе на сутки ограничат движение транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:01 11.10.2021

Движение транспорта ограничат в связи с проведением работ по подъему пролетного строения на опоры железнодорожного путепровода на Камышовом шоссе – от улицы Индустриальной до Фиолентовского кольца. Временный запрет на проезд будет действовать сутки – с 15 октября 22:00 до 16 октября 22:00.

Обращаем внимание, что на время проведения ремонтных работ изменится схема перевозки пассажиров по маршрутам № 23, № 34, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Так, путь следования маршрута №34 будет сокращен: от Балаклавы до остановки «ДРСУ». При этом, при использовании ЕГКС будет возможность бесплатной пересадки с автобуса №34 на №23 на 5 км Балаклавского шоссе. Автобусы №23 будут объезжать закрытый участок по улицам Индустриальной и Отрадной.

Маршрут № 23: Прямое направление: Камышовое шоссе – ул. Индустриальная – ул. Шабалина – ул. Отрадная – Фиолентовское шоссе — ул. Александра Маринеско – ул. Тараса Шевченко — Камышовое шоссе — ул. Правды — пр-т Героев Сталинграда — пр-т Октябрьской Революции — ул. Адмирала Юмашева — ул. Адмирала Фадеева — ул. Парковая.

Обратное направление: ул. Парковая — ул. Адмирала Фадеева — ул. Адмирала Юмашева — пр-т Октябрьской Революции — пр-т Героев Сталинграда — ул. Правды – Камышовое шоссе — ул. Тараса Шевченко — ул. Александра Маринеско —  Фиолентовское шоссе — ул. Отрадная – ул. Шабалина – ул. Индустриальная — Камышовое шоссе.

По маршруту № 23 будет осуществляться посадка и высадка пассажиров на остановочных пунктах «Камышовое кольцо», «Медгородок» в прямом и обратном направлении.

Маршрут № 34: Прямое направление: ул. Строительная – ул. Крестовского — ул. Калича — ул. Новикова — Балаклавское шоссе — Камышовое шоссе (остановочный пункт «ДРСУ»).

Обратное направление: Камышовое шоссе (остановочный пункт «ДРСУ») — Балаклавское шоссе — ул. Новикова — ул. Калича — ул. Крестовского — ул. Строительная.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Внимание! На Камышовом шоссе на сутки ограничат движение транспорта

Внимание! На Камышовом шоссе на сутки ограничат движение транспорта

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