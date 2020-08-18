Внимание! Опасные QR-коды: новые схемы мошенничества в туристический сезон

Новые схемы дистанционного мошенничества с использованием QR-кодов, отмечают эксперты, киберпреступники стали активно внедрять в период туристического сезона, с расширением предложений на рынке товаров и услуг. Об опасности некоторых схем, с помощью которых злоумышленники совершают противоправные действия, сообщают специалисты Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России и МВД по Республике Крым.

Варианты воспользоваться кодом, который содержит зашифрованную информацию, могут быть самыми разными, но особенно широко представлены они в сфере рекламы. QR-коды размещают на раздаточных листовках с предложениями акций, скидок или подарков, на страницах сайтов или на всплывающих рекламных окнах в интернете, клеят на всевозможных досках объявлений, в транспорте, предлагают в качестве альтернативного способа бесконтактной оплаты продуктов или услуг. Воспользоваться QR-кодом просто — достаточно отсканировать его с помощью приложения, установленного на мобильный телефон, — говорят специалисты.

Однако все чаще встречаются QR-коды, которые могут содержать вредоносное программное обеспечение. При сканировании оно автоматически устанавливается на мобильный телефон и считывает всю личную информацию. Таким образом преступники получают доступ к приложениям, в том числе, и банковским, и могут дистанционно списывать средства. А владелец телефона может об этом и не подозревать.

Чтобы не стать жертвой подобных мошеннических схем, необходимо соблюдать несколько правил. Для начала проверить, не наклеен ли один QR-код поверх другого, что сразу должно вызвать подозрение. Также стоит скачать приложение, которое анализирует QR-код на наличие вредоносных ссылок или программ (QR-код антивирус): при наличии таких программа не даст возможности его считать и определит как угрозу.

Чтобы обезопасить себя от действий и новых схем мошенников, нужно узнать о них как можно раньше и использовать все возможные рекомендации и технические средства защиты — антивирусы, приложения и другие. В случае сомнений относительно подлинности QR-кода, следует его проверить прежде, чем воспользоваться, а при переводе средств — удостовериться в достоверности адресата. Это позволит сохранить средства, — советует пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России.

В свою очередь сотрудники МВД по Республике Крым, которые не понаслышке знают о большом количестве преступлений мошеннической направленности, совершенных в последнее время, предостерегают от бесконтрольного размещения своих финансовых данных в различных непроверенных интернет-магазинах.

По словам официального представителя МВД по Республике Крым Ольги Богославской, речь идет о таком виде мошенничества, как фишинг. Аферисты создают поддельный сайт популярного интернет-магазина или онлайн-банка, который внешне похож на оригинал, а его URL-адрес отличается от подлинного порой лишь одним или двумя символами. Для оплаты покупки или входа в систему пользователь вводит на фиктивной странице конфиденциальные данные, которые попадают в руки злоумышленников. Ссылки на фишинговый сайт под видом акций и спецпредложений мошенники, как правило, отправляют клиентам на электронную почту, в онлайн-мессенджеры или социальные сети.

Сотрудники МВД по Республике Крым призывают граждан к бдительности. В случае, если Вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию. Не секрет, что раскрывать преступления «по горячим следам» всегда легче!

Телефон полиции – 102, с мобильного – 020.