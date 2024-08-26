Внимание! Пляжи Ялтинского региона закрыты для купания из-за шторма

Как сообщили в министерстве курортов и туризма РК, почти все пляжи ЮБК закрыты из-за шторма. С утра волнение моря на пляжах Ялтинского региона составляло 3 балла по шкале Бофорта (и продолжает расти).

Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружения запрещены. Рекомендовано поднять на мачтах пляжей красные флаги (купание запрещено), не допускать посетителей пляжей к урезу воды, особое внимание уделить безопасности детей, – подчеркнули в минкурортов Крыма.

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