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Внимание! Пляжи Ялтинского региона закрыты для купания из-за шторма
Фото: pxhere.com

Внимание! Пляжи Ялтинского региона закрыты для купания из-за шторма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Пляжи Крыма 13:35 26.08.2024

Как сообщили в министерстве курортов и туризма РК, почти все пляжи ЮБК закрыты из-за шторма. С утра волнение моря на пляжах Ялтинского региона составляло 3 балла по шкале Бофорта (и продолжает расти).

Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружения запрещены. Рекомендовано поднять на мачтах пляжей красные флаги (купание запрещено), не допускать посетителей пляжей к урезу воды, особое внимание уделить безопасности детей, – подчеркнули в минкурортов Крыма.

Внимание! Пляжи Ялтинского региона закрыты для купания из-за шторма

Фото: минкурортов РК

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