Внимание — поиск пропавшего без вести. В Крыму ищут несовершеннолетнего Эмира Насрулаева

19 мая 2020 года Насрулаев Эмир Эльдарович, 18.01.2003 года рождения, ушел из дома, расположенного в г. Симферополе, и до настоящего времени не вернулся.Об этом сообщают МВД по РК. Молодого человека (пропавшего без вести) ищут. Приметы: на вид 17-18 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, волосы темные, цвет глаз темный. Был одет в: куртку болоньевую черного цвета, спортивные штаны светлого цвета, кроссовки серого цвета.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего несовершеннолетнего Насрулаева Э.Э., сообщить в полицию по телефонам: 102, +7-978-745-73-53, (3652) 667-588.