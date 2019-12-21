Внимание! У ГУП РК «Крымэнерго» меняется номер горячей линии

С 1 января 2020 года номер горячей линии ГУП РК «Крымэнерго» изменится на новый — 8 800 511 0007.

Причина изменения — смена поставщика услуг телефонной связи по итогам проведенных закупочных процедур. Существующий номер горячей линии 8 800 506 0007 будет действовать до 24:00 31 декабря 2019 года. Смена номера на 8 800 511 0007 произойдет с 00:01 1 января 2020 года, — сообщили в пресс-службе компании.