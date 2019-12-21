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Внимание! У ГУП РК «Крымэнерго» меняется номер горячей линии

Опубликовал: КрымPRESS в Энергетика Крыма 8:52 21.12.2019

С  1 января 2020 года  номер горячей линии ГУП РК «Крымэнерго» изменится на новый — 8 800 511 0007.

Причина изменения — смена поставщика услуг телефонной связи по итогам проведенных закупочных процедур. Существующий номер горячей линии 8 800 506 0007 будет действовать до 24:00 31 декабря 2019 года. Смена номера на 8 800 511 0007 произойдет с 00:01 1 января 2020 года, — сообщили в пресс-службе компании.

Порядок набора номера для бесплатного звонка:

  • 8 800 511 0007 – с мобильного телефона,
  • 0 800 511 0007 – со стационарного телефона.

Без изменений работают и принимают обращения потребителей:

  • круглосуточный номер для приема информации об аварии +7 978 993 69 51 (только SMS*, необходимо указывать район, населенный пункт, адрес);
  • телефоны точек обслуживания потребителей в городах и районах Республики Крым (полный список на сайте ГУП РК «Крымэнерго» http://gup-krymenergo.crimea.ru в разделе «Потребителям => Офисы обслуживания»;
  • группы ГУП РК «Крымэнерго» в социальных сетях:  «Фейсбук» —  facebook.com/krymenergy, «ВКонтакте» — vk.com/krymenergy.

Внимание! У ГУП РК "Крымэнерго" меняется номер горячей линии

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