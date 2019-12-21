Внимание! У ГУП РК «Крымэнерго» меняется номер горячей линии

С 1 января 2020 года номер горячей линии ГУП РК «Крымэнерго» изменится на новый — 8 800 511 0007.
Причина изменения — смена поставщика услуг телефонной связи по итогам проведенных закупочных процедур. Существующий номер горячей линии 8 800 506 0007 будет действовать до 24:00 31 декабря 2019 года. Смена номера на 8 800 511 0007 произойдет с 00:01 1 января 2020 года, — сообщили в пресс-службе компании.
Порядок набора номера для бесплатного звонка:
8 800 511 0007 – с мобильного телефона,
0 800 511 0007 – со стационарного телефона.
Без изменений работают и принимают обращения потребителей:
круглосуточный номер для приема информации об аварии +7 978 993 69 51 (только SMS*, необходимо указывать район, населенный пункт, адрес);
телефоны точек обслуживания потребителей в городах и районах Республики Крым (полный список на сайте ГУП РК «Крымэнерго» http://gup-krymenergo.crimea.ru в разделе «Потребителям => Офисы обслуживания»;
группы ГУП РК «Крымэнерго» в социальных сетях: «Фейсбук» — facebook.com/krymenergy, «ВКонтакте» — vk.com/krymenergy.