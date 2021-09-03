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Внимание! В центре Симферополя вечерние и ночные дорожные работы

Внимание! В центре Симферополя вечерние и ночные дорожные работы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:13 03.09.2021

В Симферополе в вечернее и ночное время, начиная с 20:00 3 сентября и до 10 сентября дорожники АО «ВАД» проводят работы по фрезерованию верхнего слоя дорожного покрытия на улице Киевской. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. Уточняется, что речь идет о продолжительном участке от кольца площади Куйбышева до проспекта Вернадского. Администрация Симферополя просит жителей и гостей города отнестись с пониманием к данным мероприятиям и заранее планировать маршруты движения.

Внимание! В центре Симферополя вечерние и ночные дорожные работы

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