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Внимание! В Ялте пропал ребёнок

Внимание! В Ялте пропал ребёнок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:37 14.07.2020

Ялтинская администрация, отдел полиции №3 «Массандровский» УМВД РФ по г. Ялте просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, сообщить в полицию

Сегодня, 14 июля, в 13:08 поступило сообщение от жительницы Ялты, гр. К., о том, что утром (в 8.30) по месту жительства её внук Илья Кравченко, 08.08.2012 г.р., ушёл гулять и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы: рост около 130 см, худощавого телосложения, блондин, глаза светло-голубые, одет в тёмные шорты и футболку.

Контактные телефоны: (8-3654) 22-28-22, 22-28-57.

Внимание! В Ялте пропал ребёнок Ялтинская администрация, отдел полиции №3 «Массандровский» УМВД РФ по г. Ялте просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, сообщить в полицию Сегодня, 14 мюля, в 13:08 поступило сообщение от жительницы Ялты, гр. К., о том, что утром (в 8.30) по месту жительства её внук Илья Кравченко, 08.08.2012 г.р., ушёл гулять и до настоящего времени домой не вернулся. Приметы: рост около 130 см, худощавого телосложения, блондин, глаза светло-голубые, одет в тёмные шорты и футболку. Контактные телефоны: (8-3654) 22-28-22, 22-28-57.

Внимание! В Ялте пропал ребёнок

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