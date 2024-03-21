Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Внимание! В Керчи разыскивают несовершеннолетнюю — пропала Богдана Булатова
актуально в республике
Внимание! В Керчи разыскивают несовершеннолетнюю — пропала Богдана Булатова

Внимание! В Керчи разыскивают несовершеннолетнюю — пропала Богдана Булатова

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:25 21.03.2024

УМВД России по г. Керчи устанавливается местонахождение без вести пропавшей Булатовой Богданы Ивановны (04.05.2010 года рождения), которая 20.03.2024 около 11.00 вышла из дома и не вернулась.

  • Приметы: На вид 13-14 лет, рост — 160 см, телосложение среднее, волосы русые длиною до поясницы.
  • Была одета: спортивный костюм бежевого цвета, шапка сине-голубого цвета в полоску, сапоги бордового цвета. При себе имела портфель розового цвета, на шее крестик на черной веревке.

Просим всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить в любое подразделение полиции или по телефону 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД Крыма

Комментарии для сайта Cackle
МВД Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.