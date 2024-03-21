Внимание! В Керчи разыскивают несовершеннолетнюю — пропала Богдана Булатова

УМВД России по г. Керчи устанавливается местонахождение без вести пропавшей Булатовой Богданы Ивановны (04.05.2010 года рождения), которая 20.03.2024 около 11.00 вышла из дома и не вернулась.
- Приметы: На вид 13-14 лет, рост — 160 см, телосложение среднее, волосы русые длиною до поясницы.
- Была одета: спортивный костюм бежевого цвета, шапка сине-голубого цвета в полоску, сапоги бордового цвета. При себе имела портфель розового цвета, на шее крестик на черной веревке.
Просим всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить в любое подразделение полиции или по телефону 102.
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