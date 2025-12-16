Прямо сейчас:
Внимание! В Крыму разыскивают женщину — пропала Лидия Козицкая

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:48 16.12.2025

Лидия Козицкая — жительница села Мичуринское Белогорского района Республики Крым — пропала без вести 8 декабря.

Внимание! В Крыму разыскивают женщину - пропала Лидия Козицкая

