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В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратов
фото: © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект

Внимание! В перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратов

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:54 08.07.2026

В России расширили перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

Решение о расширении перечня принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств. В числе препаратов, добавленных в список, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, — говорится в сообщении.

Уточняется, что перечень дополнен 149 наименованиями лекарств.

Полный цикл производства таких лекарств должен быть налажен в России, а его организация может осуществляться с господдержкой. Препараты из перечня имеют приоритет при госзакупках, что помогает обеспечивать стабильные поставки медикаментов в больницы и поликлиники, — добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Правительство России выделило 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. В их числе люди, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», а также инвалиды, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий.

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источник: РИА Новости Крым

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