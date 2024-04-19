Внимание! В поселках Ялты проводится химическая обработка виноградников

С 19 апреля на виноградных участках в посёлках Гурзуф, Краснокаменка, Ай-Даниль будут проводиться химические обработки виноградников против болезней и вредителей. Обработки будут проводиться с учётом погодных условий и санитарных норм.
Внимание! Посещение гражданами территории виноградников во время и после химических обработок категорически запрещено.
источник: филиал «Гурзуф» АО «ПАО «Массандра»
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