Внимание! В Севастополе 2 июля — приём предпринимателей

2 июля первый заместитель прокурора города Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведут личный прием предпринимателей.

Прием проходит по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав предпринимателей: несоблюдения сроков оказания государственных услуг, неправомерных проверок, невыдачи разрешительных документов, препятствия в ведении хозяйственной деятельности, давления со стороны контрольно-надзорных органов, отказов в возбуждении уголовных дел.

В зависимости от тематики обращений на приеме будут присутствовать руководители и представители профильных департаментов и управлений Правительства Севастополя.

Запись на прием осуществляется только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (https://clck.ru/3AUh6D)

Дата: 2 июля

Время: 16:30 — 18:00

Место: Центр «Мой Бизнес» (просп. Октябрьской Революции 42Б, корпус 6)

По вопросу предварительной записи на прием также можно обратиться по телефону: +7(8692) 53-02-14 или +79787186245

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