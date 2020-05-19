Внимание! В Севастополе 20 мая — ограничение подачи электроэнергии

20 мая в Севастополе с связи с плановыми работами по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-452а по заявке ГБУ «Горсвет» с 10:00 до 16:00 часов будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
- Станция АТС
- Общежитие
- Ул. Каштановая, 1, 3, 5, 14
- АТС ул. Каштановая, 3
- СТ «Садовод»
- ООО «Анион»
- Насосная станция «Водоканал»
- ГК «Максимова дача»
- ул. Генерала Моргунова, 41, 43
- ул. Мельникова
В ГБУ «Горсвет» ежедневно и круглосуточно действует телефон горячей линии – 48-74-05.
Просим жителей и гостей города быть бдительными, соблюдать меры предосторожности, находясь вблизи электроустановок. При обнаружении поврежденных сетей, незамедлительно сообщать по телефону горячей линии, — отмечают в ГБУ «Горсвет».
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