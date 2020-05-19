Внимание! В Севастополе 20 мая — ограничение подачи электроэнергии

20 мая в Севастополе с связи с плановыми работами по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-452а по заявке ГБУ «Горсвет» с 10:00 до 16:00 часов будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

Станция АТС

Общежитие

Ул. Каштановая, 1, 3, 5, 14

АТС ул. Каштановая, 3

СТ «Садовод»

ООО «Анион»

Насосная станция «Водоканал»

ГК «Максимова дача»

ул. Генерала Моргунова, 41, 43

ул. Мельникова

В ГБУ «Горсвет» ежедневно и круглосуточно действует телефон горячей линии – 48-74-05.

Просим жителей и гостей города быть бдительными, соблюдать меры предосторожности, находясь вблизи электроустановок. При обнаружении поврежденных сетей, незамедлительно сообщать по телефону горячей линии, — отмечают в ГБУ «Горсвет».