Внимание! В Севастополе 22 октября — ограничение движения

22 октября в Севастополе ограничат движение транспорта в связи с ликвидацией взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны.

Дорога будет закрыта с 10:00 до завершения работ с ул. Брестская до пересечения с ул. Вокзальная, на участке ул. Вокзальная. От пл. Ревякина до пересечения с кольцевой развязкой ул. Охотская – Днепровский мост, ул. Ревякина, на участке ул. Лабораторное шоссе — от пересечения с ул. Ревякина до кольцевой развязки ул. Генерала Мельника – ул. Второй, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На время ограничения движения будет приостановлено обслуживание следующих муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок:

№1 «пл. Нахимова — ул. Генерала Жидилова»,

№ 4 «ул. Адм. Макарова – б. Камышовая»,

№ 17 «п. Кальфа – с. Дергачи»,

№ 20 «п. Кальфа – пр-т Победы»,

№ 25 «5-й км Балаклавского шоссе – пл. Ластовая»,

№ 26 «п. Кальфа – ул. Жидилова»,

№ 33 «1-е отделение Золотой балки — Железнодорожный вокзал (ч/з ул. Горпищенко)»,

№ 71 «Сапун-гора – пл. Нахимова», № 84 «Малахов Курган — ул. Шевченко»,

№ 107 «Сапун гора – б. Камышовая»,

№ 109 «пр-т Победы – ул. Бориса Михайлова»,

№ 110 «пл. Ластовая – ул. Маринеско»,

№ 112 «ул. Мореходная – бухта Камышовая»,

№ 195 «Маяк 1 – Дергачи»,

а также троллейбусных маршрутов:

№ 1 «ул. Адмирала Макарова – бухта Стрелецкая»,

№ 3 «пл. Ластовая – центральное кольцо города»,

№ 4 «бухта Камышовая – ул. Горпищенко»,

№ 7 «ул. Горпищенко – центральное кольцо города»,

№ 9 «пр. Победы – центральное кольцо города»,

№ 17 «ул. Горпищенко – 5-ый км Балаклавского шоссе»,

№ 19 «бухта Камышовая – пр. Победы»,

№ 20 «пр. Победы – 5-й км. Балаклавского шоссе».

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя призывает учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.