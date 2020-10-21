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Внимание! В Симферополе будет перекрыто движение транспорта

Внимание! В Севастополе 22 октября — ограничение движения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:11 21.10.2020

22 октября в Севастополе ограничат движение транспорта в связи с ликвидацией взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны.

Дорога будет закрыта с 10:00 до завершения работ с ул. Брестская до пересечения с ул. Вокзальная, на участке ул. Вокзальная. От пл. Ревякина до пересечения с кольцевой развязкой ул. Охотская – Днепровский мост, ул. Ревякина, на участке ул. Лабораторное шоссе — от пересечения с ул. Ревякина до кольцевой развязки ул. Генерала Мельника – ул. Второй, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На время ограничения движения будет приостановлено обслуживание следующих муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок:

  • №1 «пл. Нахимова — ул. Генерала Жидилова»,
  • № 4 «ул. Адм. Макарова – б. Камышовая»,
  • № 17 «п. Кальфа – с. Дергачи»,
  • № 20 «п. Кальфа –  пр-т Победы»,
  • № 25 «5-й км Балаклавского шоссе – пл. Ластовая»,
  • № 26 «п. Кальфа – ул. Жидилова»,
  • № 33 «1-е отделение Золотой балки — Железнодорожный вокзал (ч/з ул. Горпищенко)»,
  • № 71 «Сапун-гора – пл. Нахимова», № 84 «Малахов Курган — ул. Шевченко»,
  • № 107 «Сапун гора – б. Камышовая»,
  • № 109 «пр-т Победы – ул. Бориса Михайлова»,
  • № 110 «пл. Ластовая – ул. Маринеско»,
  • № 112 «ул. Мореходная – бухта Камышовая»,
  • № 195 «Маяк 1 – Дергачи»,

а также троллейбусных маршрутов:

  • № 1 «ул. Адмирала Макарова – бухта Стрелецкая»,
  • № 3 «пл. Ластовая – центральное кольцо города»,
  • № 4 «бухта Камышовая – ул. Горпищенко»,
  • № 7 «ул. Горпищенко – центральное кольцо города»,
  • № 9 «пр. Победы – центральное кольцо города»,
  • № 17 «ул. Горпищенко – 5-ый км Балаклавского шоссе»,
  • № 19 «бухта Камышовая – пр. Победы»,
  • № 20 «пр. Победы – 5-й км. Балаклавского шоссе».

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя призывает учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Внимание! В Севастополе 22 октября - ограничение движения

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