Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Внимание! В Севастополе будут перекрыты несколько дорог
актуально в республике
Внимание! В Севастополе будут перекрыты несколько дорог
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Внимание! В Севастополе будут перекрыты несколько дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:37 15.01.2024

В связи с проведением ремонтных работ с 22 января по 21 мая 2024 года будет перекрыто движение на следующих автомобильных дорогах: ул. Харченко, ул. Коробкова, ул. Макаренко, ул. Мудрика, проезд Коробкова.

Узнайте больше:  Городские службы Севастополя работают в усиленном режиме. Непогода нынче в моде

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 2 125

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: дороги в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
дороги в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.