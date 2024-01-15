Внимание! В Севастополе будут перекрыты несколько дорог

В связи с проведением ремонтных работ с 22 января по 21 мая 2024 года будет перекрыто движение на следующих автомобильных дорогах: ул. Харченко, ул. Коробкова, ул. Макаренко, ул. Мудрика, проезд Коробкова.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя