Внимание! В Севастополе будут перекрыты несколько дорог

В связи с проведением ремонтных работ с 22 января по 21 мая 2024 года будет перекрыто движение на следующих автомобильных дорогах: ул. Харченко, ул. Коробкова, ул. Макаренко, ул. Мудрика, проезд Коробкова.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: дороги в Севастополе