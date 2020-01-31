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Внимание! В Севастополе меняется схема движения автобусного маршрута №33

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:02 31.01.2020

С 1 февраля автобусы маршрута №33 «1 отделение Золотой балки – 5 км Балаклавского шоссе» будут осуществлять движение от 1-го отделения Золотой Балки до Железнодорожного вокзала (через 5-й км. Балаклавского шоссе и ул. Горпищенко). Новое расписание таково (отправление):

  • 1-е отделение Золотой Балки: 6:30, 7:25, 8:05, 8:45, 9:25, 10:05, 11:20, 12:00, 12:50, 13:20, 14:50, 15:10, 16:20, 17:10, 17:45, 18:00, 18:20, 19:10, 19:55.
  • Железнодорожный вокзал: 7:45, 8:45, 9:25, 10:05, 10:55, 11:20, 12:50, 13:30, 14:20, 14:50, 16:15, 16:45, 17:50, 18:40, 19:50.

 

Внимание! В Севастополе меняется схема движения автобусного маршрута №33

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