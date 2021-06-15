Внимание! В Севастополе на Северной стороне 16 июня — ограничение движения

На Северной стороне Севастополя 6 июня (с 8:00) временно ограничат движение транспорта в связи с работами по ликвидации взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Ограничения введут в районе пересечения улиц Симонок и Загордянского (в районе гостиницы «Башня»), а также на съезде улицы Загордянского (в районе дома №35) к улице Пилипенко и в районе съезда улицы Загордянского, 13. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.