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Внимание! В Севастополе ограничение движения… из-за подрыва бомб

Внимание! В Севастополе ограничение движения… из-за подрыва бомб

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:42 29.01.2020

Как сообщили в правительстве Севастополя, 31 января вводится ограничение движения транспортных средств при выполнении работ по уничтожению взрывоопасных предметов в поселке Любимовка.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения временные ограничения всех видов транспортных средств вводятся по участку автомобильной дороги Подъезд к п. Кача (от ул. Федоровская до ул. Софьи Перовской) и по участку ул. Федоровская (от автомобильной дороги Подъезд к п. Кача до пер. Федоровский) с 8:00 31 января до завершения мероприятий по уничтожению взрывоопасных предметов. На время ограничения движения общественный транспорт будет ходить по укороченной схеме, — отметили в правительстве.

Внимание! В Севастополе ограничение движения… из-за подрыва бомб

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