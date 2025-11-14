Прямо сейчас:
Новости Республики
Внимание! В Севастополе разыскивают мужчину — пропал без вести Роман Шевченко

14.11.2025

Роман Шевченко — севастополец — пропал 6 августа. С тех пор н нём ничего неизвестно.

