Во дворце-замке «Ласточкино гнездо» - выставка «Крым – пространство вдохновения»

Во дворце-замке «Ласточкино гнездо» проходит первая, после окончания ремонтно-восстановительных и реставрационных работ выставка картин «Ласточкино гнездо. Крым – пространство вдохновения». Презентованы 26 картин, выполненных в разной технике и жанрах.

Свои работы с изображением красочных видов «Ласточкина гнезда» и ярких, самобытных уголков полуострова представили заслуженные художники Крыма Элеонора Щеглова, Григорий и Елена Алчиевы. Крымские пейзажи, представленные на выставке, буквально сотканы из красок и солнечных бликов, наполнены особым светом и животворящим теплом, позитивной энергетикой, — отмечают в ГБУ РК «Дворец-замок»Ласточкино Гнездо».

Презентацию выставки её организаторы сопроводили экскурсией по замку.

Заместитель директора ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо» Александр Левин рассказал об особенностях реставрационных, ремонтно-восстановительных работ на таком сложном, в инженерном отношении, объекте, расположенном на 38 метровой отвесной Аврориной скале, и о том, как реконструкторы-реставраторы, сотрудники прилагали максимум усилий, чтобы символ Крыма, сохраняя свою уникальность, вновь встречал гостей в обновлённом виде, — отмечают специалисты. — Приятным моментом было посещение уникального балкона, окружающего замок и буквально парящего над морем. Восемь лет этот балкон был закрыт, и только после реставрации здесь вновь могут гулять и любоваться необыкновенной красотой все посетители этого удивительного, романтического места.

Что касается выставок, то по словам Александра Левина, они будут проводиться на постоянной основе.

фото: ГБУ РК «Дворец-замок»Ласточкино Гнездо»