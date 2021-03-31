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Во дворце-замке «Ласточкино гнездо» - выставка «Крым – пространство вдохновения»

Во дворце-замке «Ласточкино гнездо» — выставка «Крым – пространство вдохновения»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 19:37 31.03.2021

Во дворце-замке «Ласточкино гнездо» проходит первая, после окончания ремонтно-восстановительных и реставрационных работ выставка картин «Ласточкино гнездо. Крым – пространство вдохновения». Презентованы 26 картин, выполненных в разной технике и жанрах.

Свои работы с изображением красочных видов «Ласточкина гнезда» и ярких, самобытных  уголков полуострова  представили заслуженные художники Крыма Элеонора Щеглова, Григорий и Елена Алчиевы.  Крымские пейзажи,  представленные на выставке, буквально сотканы из красок и солнечных бликов, наполнены  особым светом и животворящим теплом,  позитивной энергетикой, — отмечают в  ГБУ РК «Дворец-замок»Ласточкино Гнездо».

Во дворце-замке «Ласточкино гнездо» - выставка «Крым – пространство вдохновения» Во дворце-замке «Ласточкино гнездо» - выставка «Крым – пространство вдохновения» Во дворце-замке «Ласточкино гнездо» - выставка «Крым – пространство вдохновения» Во дворце-замке «Ласточкино гнездо» - выставка «Крым – пространство вдохновения»

Презентацию выставки её организаторы сопроводили экскурсией по замку.

Заместитель директора ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»  Александр Левин рассказал об особенностях реставрационных, ремонтно-восстановительных работ на таком сложном, в инженерном отношении, объекте, расположенном на 38 метровой отвесной Аврориной скале, и о том, как реконструкторы-реставраторы, сотрудники прилагали максимум усилий, чтобы символ Крыма, сохраняя свою уникальность, вновь встречал гостей в обновлённом виде, — отмечают специалисты.Приятным моментом было посещение уникального балкона, окружающего замок и буквально парящего над морем. Восемь лет этот балкон был закрыт, и только после реставрации здесь  вновь могут гулять  и любоваться необыкновенной  красотой все посетители этого удивительного, романтического места.

Что касается выставок, то по словам Александра Левина, они будут проводиться на постоянной основе.

фото: ГБУ РК «Дворец-замок»Ласточкино Гнездо»

Во дворце-замке «Ласточкино гнездо» - выставка «Крым – пространство вдохновения»

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