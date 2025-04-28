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Во Всероссийской акции "Библионочь-2025" приняли участие почти 7000 севастопольцев
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Во Всероссийской акции «Библионочь-2025» приняли участие почти 7000 севастопольцев

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:46 28.04.2025

В Севастополе состоялась Всероссийская акция «Библионочь-2025». Она проходила в течение двух дней: 25 апреля работали детские библиотеки, а 26 апреля – городские и сельские библиотеки для взрослых. Централизованная  библиотечная система для детей в рамках акции провела 51 мероприятие, в которых поучаствовали более 1200 человек.

Региональная информационно-библиотечная система города подготовила для жителей и гостей насыщенную программу, приуроченную к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. 26 апреля в 25 библиотеках города и сельской зоны прошло более 100 мероприятий, которые посетили свыше 5700 человек – школьники, студенты, представители молодежных объединений, волонтеры культуры, семьи с детьми. Центральная городская библиотека имени Л.Н. Толстого стала главным центром притяжения, собрав почти 2000 человек. Еще более 3500 участников посетили мероприятия в филиалах, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В рамках акции работали более 100 площадок: интеллектуальные и познавательные игры, встречи с писателями и поэтами, лекции, мастер-классы, викторины, киномарафоны и выставки. Особое внимание уделялось теме подвига народа в Великой Отечественной войне, сохранению исторической памяти и передаче духовных ценностей новым поколениям.

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В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого «Библионочь» прошла под девизом «ПроЧти Победу». На всех трех этажах библиотеки работали 12 интерактивных локаций, среди которых: литературно-художественная игра «Война и мир. Искусство видеть», полевая почта «Письмо Победы», киновикторина «О героях былых времен», концертные программы военных лет, выставки редких книг и ретро-экспозиция предметов Великой Отечественной войны.

Одним из ключевых событий стал литературный марафон чтений, где участники делились воспоминаниями о своих родственниках – героях войны и современных защитниках Отечества. В рамках акции «Письмо Победы» посетители написали сотни теплых слов поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и участникам Специальной военной операции.

Всего за оба дня 150 мероприятий, прошедших в рамках акции, посетило почти 7000 тысяч человек.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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