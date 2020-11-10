«Вода Крыма» предупреждает: «какое-то время» вода в домах симферопольцев будет мутной

Мутная вода из кранов в домах симферопольцев становится привычной реальностью. Все дело во все большей подаче артезианской воды из подземных источников. И это не она изначально грязная, а трубы – старые и ржавые. Как пояснил в эфире радио «Спутник в Крыму» гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, из-за установки дополнительных насосов на станции Веселое, с которой вода Ивановского и Вилинского водозаборов поступает в Симферополь, жители некоторых районов крымской столицы в ближайшее время снова начнут получать мутную воду.

Два насоса уже установлено, идет обвязка, мы планируем ее закончить на этой неделе, испытать и подать воду на город. Сразу же предупреждаю, что как только мы большее количество воды погоним по тому же самому водоводу Жаворонки – Веселое – город, мутность увеличится и качество воды на какое-то время существенно ухудшится. Но эта труба промоется, — цитирует Баженова РИА Новости Крым .

Дополнительная подача артезианской воды с запада Крыма благодаря новому оборудованию увеличится на 13-18 тысяч кубометров воды. Это еще больше снизит нагрузку на обмелевшие водохранилища.

Будем с этого направления иметь не 52 тысячи, а около 65 тысяч, даже до 70 тысяч кубометров. Это большой прирост, мы сами очень ждем, когда это количество воды придет в город. Мы тогда на эту величину сократим подъем воды из Симферопольских водохранилищ и продлим их емкость на более длительный период, это задача номер один, — пояснил Баженов.

Напомним, суммарно, в трех водохранилищах, питающих Симферополь, осталось всего 12 млн. кубометров воды.