Водонагреватели Thermex: краткий обзор моделей

Проточные и накопительные водонагреватели Thermex помогут решить проблему отсутствия горячей воды в доме, квартире или даже частном офисе. Водонагревательные системы данной торговой марки характеризуется повышенной прочностью и долговечностью. Удобное и одновременно тщательно продуманное управление облегчает процесс эксплуатации устройств. При этом стоимость бойлеров ориентирована на финансовые возможности обычного покупателя в Украине.

Интернет-магазин «Цифра» предлагает вашему вниманию краткий обзор характеристик и преимуществ наиболее интересных моделей водонагревателей ТМ «Термекс». Весь ассортимент можно посмотреть по ссылке https://y.ua/boylery/thermex.

Водонагреватели Thermex: разновидности

История бренда Thermex началась в далеком 1947 году. Именно в это время рынок водонагревательных установок пополнился продукцией итальянской корпорации Lorenzi Group. Сегодня под логотипом торговой марки «Термекс» производятся прочные, надежные, долговечные водонагреватели. По способу нагрева бойлер Thermex бывает:

проточный;

накопительный.

Компанией выпускаются водонагреватели горизонтального и вертикального способов монтажа. По управлению различают механические, электронные, сенсорные приборы.

Присматривая бойлер, следует уточнить объем встроенного бака, тип используемого ТЭНа, мощность, время подогрева и прочие важные факторы. Thermex поставляет на рынок водонагревательного оборудования устройства цилиндрической (классической), прямоугольной и slim-формы.

Что касается внутреннего покрытия, данным брендом разработано несколько вариантов:

нержавеющая сталь;

эмаль;

стеклокерамика;

нержавейка с биостеклофарфором.

Преимущества водонагревателей бренда

Компанией Thermex реализуется концепция «Завод – автомат». Поэтому большая часть производственных процессов (порядка 94%) задействует средства автоматизированного контроля. Выпускаемая продукция превосходит любые стандарты качества. Вероятность брака водонагревателей Thermex практически полностью исключена.

Выделим и другие преимущества бойлеров «Термекс»:

широкое разнообразие модельного ряда;

соответствующий современным стандартам дизайн;

качественные материалы, надежные комплектующие;

многоступенчатые системы безопасности;

высококачественная антикоррозийная защита;

надежная термоизоляция накопительного бака;

установка специальных анодов против накипи;

удобная и интуитивно понятная настройка;

незначительное потребление электроэнергии;

оптимальное соотношение между ценой и качеством.

Серия Thermex Champion: преимущества

Выпущенные в традиционной цилиндрической форме водонагреватели Champion пользуются повышенным потребительским спросом. Столь высокий интерес к бойлерам обоснован практичностью конструкций, для которого характерно биостеклофарфоровое покрытие стенок емкости. Для нанесения защитного слоя компанией-производителем задействуется инновационная техника BIO-Glasslined.

Водонагреватели с биостеклофарфором стойкие к образованию ржавчины. Также стоит отметить улучшенные антибактериальные свойства материала, что позволяет воде оставаться чистой и свежей. Водонагреватели Champion Thermex реализуются в богатом ассортименте: объем варьируется от 5 до 150 л. Для повышения безопасности эксплуатации бойлеров предусмотрены капиллярный термостат и предохранительный клапан.

Серия Champion Slim: отличительные черты

Судя по фото, модельный ряд Thermex Champion Slim представлен приборами диаметром не более 36,8 см. Помимо биостеклофарфорового напыления, данная линейка отличается следующими деталями:

наличие наружного терморегулятора;

увеличенный на 40% магниевый анод;

усиленный на 12% теплоизоляционный слой;

применение капиллярного термостата безопасности.

Нагреватели Slim-линейки дополнены агрегатами нестандартного объема: на 40, 60 и 70 литров.

Серия Round Plus: основные характеристики

Thermex Round Plus – еще одна популярная линейка классических водонагревателей. Разработаны конструкции горизонтальной и вертикальной установки. При этом вместительность бака колеблется от 5 до 300 л. Внутренние стенки – нержавеющая сталь. Чтобы повысить антикоррозийные свойства, производителем применяется электронно-лучевая сварка в вакуумном поле (японская инновация G.5).

Для повышения комфорта эксплуатации нагреватели оснастили наружными терморегуляторами. В некоторых агрегатах реализованы функции слива воды и самоочистки поверхностей. Также в характеристиках указана опция сверхбыстрого нагрева при стандартном потреблении электроэнергии.

Серия Thermex Flat Plus: ключевые особенности

Ультраплоские водонагреватели Flat Plus Thermex занимают немного места, что актуально для малогабаритных ванных комнат. При глубине 23,5 см вместительность бойлера составляет 50 литров. Приборы глубиной 27 см рассчитаны на 80 и 100 литров. Среди преимуществ и особенностей линейки выделим:

ультрамодный дизайн при компактных габаритах;

применение конструктивного пластика для корпуса;

расположение блока переключения на фронтальной поверхности;

использование немагнитной аустенитной нержавеющей стали;

задействование японской методики металлообработки стандарта G.5.

Также высокими эксплуатационными и прочностными свойствами отличаются водонагреватели Thermex Flat Diamond Touch, Ceramik, Hit Pro, IF ECO, Eterna, Praktik, Giro, Nova, Praktik, ID Smart и другие.

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