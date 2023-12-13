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Водопад Учан-Су снова открыт для посещения
Фото: © Туристический портал Республики Крым, Светлана Мальцева

Водопад Учан-Су снова открыт для посещения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 18:03 13.12.2023

Со вчерашнего дня южнобережный (и самый высокий в Крыму) водопад Учан-Су снова открыт для посещения. Несколько дней путь к достопримечательности был закрыт из-за обвала.

Как сообщили Турпорталу Крыма Travel Crimea в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым», фотогеничная крымская локация – водопад Учан-Су – снова принимает посетителей. Ялтинский аварийно-спасательный отряд «Крым-Спас» завершил работы по устранению последствий обрушения скальной породы на входной группе самого высокого водопада полуострова.

С помощью специальной техники глыбу переместили вниз по склону, чуть дальше того места, куда она сползла. Склон обследован сотрудниками заповедника и «Крым-Спас», в ближайшее время оползней не предвидится. Тем не менее, в начале следующего сезона будут проводиться исследовательские и укрепительные работы в потенциально опасных местах заповедника, – рассказали в пресс-службе.

Напомним, обвал породы на туробъекте произошёл 10 декабря из-за многодневных обильных осадков. Время работы кассы на объекте – с 9:00 до 18:00. Координаты:  44.49256, 34.092934.

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