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Водовод Феодосия – Судак реконструируют

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:16 16.06.2020

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию водовода Феодосия – Судак в Крыму. По итогам рассмотрения представленных повторно материалов выданы положительные заключения.

Трасса реконструируемого водовода протяженностью 52 км проходит по территории Феодосийского и Судакского городских округов Республики Крым. Проектной документацией предусмотрены решения, необходимые для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоснабжения региона. Проектными решениями, одобренными экспертами Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрены строительство второй линии водовода от водопроводных очистных сооружений Феодосии до резервуаров чистой воды в Судаке, реконструкция водопроводных насосных станций третьего и четвертого подъема, ремонт резервуаров чистой воды на территории насосных станций III и IV подъёма, резервуаров чистой воды в Судаке. В ходе реконструкции аварийной линии водовода отремонтируют водовод от районных резервуаров чистой воды до резервуаров разрыва струи и водовод в обход поселка Щебетовка, а также выполнят иные необходимые работы. Пропускная способность водовода после проведения строительных работ составит 75 000 куб. м в сутки, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Работы пройдут в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Застройщик: ГУП РК «Вода Крыма». Проектную документацию подготовило ООО «Градпроект».

Водовод Феодосия – Судак реконструируют

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