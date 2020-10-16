Воды на три месяца... Чернореченское водохранилище под Севастополем мелеет

На Чернореченском водохранилище в рамках рабочей поездки побывал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Объем воды – 16 млн кубометров на сегодняшний день. Воды на три месяца, если будем в таком же режиме потреблять. Меньше мы не можем. Водохранилище начинает наполняться в конце декабря за счет осадков. Но пока прогноз неутешительный. Поэтому мы должны подстраховаться, чтобы в случае продолжения засухи и невосполнения запасов обеспечить Севастополь стабильным водоснабжением, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

По словам Губернатора, в настоящее время в Севастополе реализовываются первоочередные мероприятия по решению водной проблемы.

Два главных объекта строят военные строители. Эти объекты мы сегодня посмотрели: переброска воды с Кадыковского карьера, там обустраивается трубопровод, и главный объект, на который самые большие надежды – это водозабор на реке Бельбек, — сказал Михаил Развожаев.

Проекты реализовывают военные строители. На эти цели Правительство выделило им около 5 млрд рублей.

Из Кадыковского карьера планируют брать 15 тыс. куб м воды в сутки, из реки Бельбек во время паводка – 50 тыс. куб м. Вода из реки Бельбек будет поступать на Днепровский водозабор, а затем идти на гидроузел №3. «В весенние месяцы мы планируем забрать до 10 млн куб м воды, — отметил Губернатор.

Кроме того, в этом году будет проведен ремонт двух крупнейших водоводов – на проспекте Октябрьской революции и Инкермане, где происходят самые большие потери воды.

Важно не только найти воду, но и ее сохранить. Программа ремонта сетей утверждена на три года и это будет важным направлением работы, чтобы потери с 40% мы уменьшили до 20%, — отметил Михаил Развожаев.

Кроме того, в Севастополе планируется создание цифровой модели подачи воды, которая позволит в онлайн-режиме отслеживать потери воды.

Я поставил задачу пока водоснабжение не останавливать, с учетом развернувшихся работ. Главная задача сделать так, чтобы не было подачи воды по графику. Надо пережить засушливый период без отключений, — заявил Губернатор.

Советник директора главного строительного управления №4 Алексей Трубачев отметил, что работы по Кадыковскому карьеру должны быть завершены 25 декабря 2020 года, на реке Бельбек – 12 марта 2021 года.