Военные корабли Италии и Канады зашли в Чёрное море

И сразу попали «под опеку» кораблей ЧФ РФ.

Силы Черноморского флота ВМФ России осуществляют слежение за фрегатами ВМС Италии и Канады, зашедших 23 марта в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата УРО Virginio Fasan ВМС Италии и фрегата Fredericton ВМС Канады, зашедших в 13 часов 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря, — говорится в сообщении.

Подобный «дружный» визит – не первый. Корабли ВМС Италии и Канады вместе заходили в Черное море в мае-июне 2019 года для участия в серии многонациональных и национальных учений (с Украиной).