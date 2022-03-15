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Крым и Донбасс связаны сухопутным коридором
Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Военные РФ эвакуировали в Крым с Украины более 1500 иностранцев

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:26 15.03.2022

Военнослужащие РФ вывезли с территории Украины в Крым только за последние дни более 1 500 иностранцев, из них 80% — это граждане Украины и 260 граждан третьих стран. Об этом сообщатся в Telegram-канале вице-премьера региона — постоянного представителя Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова.

Органы власти Республики Крым продолжают напряженно работать, чтобы обеспечить должным образом прием иностранных граждан, эвакуированных с юга Украины на территорию республики. Только за последние дни нашими военными было вывезено в Крым более 1 500 иностранцев, большинство из них, 80%, граждане Украины, и 260 человек — граждане третьих стран. Среди тех, кто покинул опасные районы, — граждане Турции, Египта, Ливана, Индии, Вьетнама, Азербайджана и других государств. Их посольства обратились в МИД России с просьбой помочь, — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что в Крыму иностранцев приняли, разместили, помогли с решением миграционных вопросов и выездом граждан третьих стран на родину.  Ранее расчетом бронепоезда Южного военного округа была организована доставка в Крым 247 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей, а также автобусами в крымский город Армянск — 140 граждан разных стран.

Источник: ТАСС

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